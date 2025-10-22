واذا ذكروا لا يذكرون ١٣ وَإِذَا ذُكِّرُوا۟ لَا يَذْكُرُونَ ١٣ وَاِذَا ذُكِّرُوْا لَا یَذْكُرُوْنَ ۪۟

قوله تعالى : وإذا ذكروا أي : وعظوا بالقرآن في قول قتادة : لا يذكرون لا ينتفعون به . وقال سعيد بن جبير : أي : إذا ذكر لهم ما حل بالمكذبين من قبلهم أعرضوا عنه ولم يتدبروا .