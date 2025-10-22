بل عجبت ويسخرون ١٢ بَلْ عَجِبْتَ وَيَسْخَرُونَ ١٢ بَلْ عَجِبْتَ وَیَسْخَرُوْنَ ۪۟

[ بَلْ عَجِبْتَ وَيَسْخَرُونَ (١٢) ] ئه‌ی محمد - صلی الله علیه وسلم - تۆ سه‌رت سوڕئه‌مێنێ له‌ تواناو ده‌سه‌ڵاتی خوای گه‌وره‌، به‌ڵام ئه‌وان گاڵته‌ به‌ قسه‌كانی تۆ ئه‌كه‌ن سه‌باره‌ت به‌ زیندوو بوونه‌وه‌.