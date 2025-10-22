بل عجبت ويسخرون ١٢ بَلْ عَجِبْتَ وَيَسْخَرُونَ ١٢ بَلْ عَجِبْتَ وَیَسْخَرُوْنَ ۪۟

بل عجبتَ -أيها الرسول- من تكذيبهم وإنكارهم البعث، وأعجب من إنكارهم وأبلغ أنهم يستهزئون بك، ويسخرون من قولك.