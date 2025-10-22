بل عجبت ويسخرون ١٢ بَلْ عَجِبْتَ وَيَسْخَرُونَ ١٢ بَلْ عَجِبْتَ وَیَسْخَرُوْنَ ۪۟

3

﴿بَلۡ﴾ لِلِانْتِقَالِ مِنْ غَرَض إلَى آخَر وَهُوَ الْإِخْبَار بِحَالِهِ وَحَالهمْ ﴿عَجِبۡتَ﴾ بِفَتْحِ التَّاء خِطَابًا لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَيْ مِنْ تكذيبهم إياك ﴿وَ﴾ هم ﴿یَسۡخَرُونَ ١٢﴾ من تعجبك