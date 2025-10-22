فاستفتهم اهم اشد خلقا ام من خلقنا انا خلقناهم من طين لازب ١١
فَٱسْتَفْتِهِمْ أَهُمْ أَشَدُّ خَلْقًا أَم مَّنْ خَلَقْنَآ ۚ إِنَّا خَلَقْنَـٰهُم مِّن طِينٍۢ لَّازِبٍۭ ١١
فَاسْتَفْتِهِمْ
اَهُمْ
اَشَدُّ
خَلْقًا
اَمْ
مَّنْ
خَلَقْنَا ؕ
اِنَّا
خَلَقْنٰهُمْ
مِّنْ
طِیْنٍ
لَّازِبٍ
۟
3
Basi waulize, ewe Mtume, wenye kukanusha Kufufuliwa: Je kuumbwa kwao ni kugumu zaidi au ni hivyi viumbe tulivyoviumba? Kwa hakika, tulimuumba baba yao Ādam kwa udongo ulioshikana na kuambatana.