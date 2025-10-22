فاستفتهم اهم اشد خلقا ام من خلقنا انا خلقناهم من طين لازب ١١
فَاسْتَفْتِهِمْ
اَهُمْ
اَشَدُّ
خَلْقًا
اَمْ
مَّنْ
خَلَقْنَا ؕ
اِنَّا
خَلَقْنٰهُمْ
مِّنْ
طِیْنٍ
لَّازِبٍ
۟
فاسأل -أيها الرسول- منكري البعث أَهُم أشد خلقًا أم من خلقنا من هذه المخلوقات؟ إنا خلقنا أباهم آدم من طين لزج، يلتصق بعضه ببعض.