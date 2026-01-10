والصافات صفا ١ وَٱلصَّـٰٓفَّـٰتِ صَفًّۭا ١ وَالصّٰٓفّٰتِ صَفًّا ۟ۙ

﴿وَٱلصَّـٰۤفَّـٰتِ صَفࣰّا ١﴾ الْمَلَائِكَة تَصُفّ نُفُوسهَا فِي الْعِبَادَة أَوْ أَجْنِحَتهَا فِي الْهَوَاء تَنْتَظِر مَا تُؤْمَر به