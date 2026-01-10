والصافات صفا ١ وَٱلصَّـٰٓفَّـٰتِ صَفًّۭا ١ وَالصّٰٓفّٰتِ صَفًّا ۟ۙ

هذا قسم منه تعالى بالملائكة الكرام، في حال عبادتها وتدبيرها ما تدبره بإذن ربها، على ألوهيته تعالى وربوبيته، فقال: { وَالصَّافَّاتِ صَفًّا } أي: صفوفا في خدمة ربهم، وهم الملائكة.