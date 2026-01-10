فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء واليه ترجعون ٨٣ فَسُبْحَـٰنَ ٱلَّذِى بِيَدِهِۦ مَلَكُوتُ كُلِّ شَىْءٍۢ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ ٨٣ فَسُبْحٰنَ الَّذِیْ بِیَدِهٖ مَلَكُوْتُ كُلِّ شَیْءٍ وَّاِلَیْهِ تُرْجَعُوْنَ ۟۠

[ فَسُبْحَانَ الَّذِي بِيَدِهِ مَلَكُوتُ كُلِّ شَيْءٍ ] وه‌ پاك و مونه‌ززه‌هی بۆ ئه‌و خوایه‌ی كه‌ موڵكی هه‌موو شتێكى به‌ ده‌سته‌ [ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ (٨٣) ] وه‌ له‌ ڕۆژی قیامه‌تیشدا هه‌ر بۆ لای خوای گه‌وره‌ ئه‌گه‌ڕێنه‌وه‌، والله أعلم.