يس
82
82:36
انما امره اذا اراد شييا ان يقول له كن فيكون ٨٢
إِنَّمَآ أَمْرُهُۥٓ إِذَآ أَرَادَ شَيْـًٔا أَن يَقُولَ لَهُۥ كُن فَيَكُونُ ٨٢
اِنَّمَاۤ
اَمۡرُهٗۤ
اِذَاۤ
اَرَادَ
شَیْـًٔـا
اَنۡ
يَّقُوۡلَ
لَهٗ
كُنۡ
فَيَكُوۡنُ
٨٢
اس کے امر کی شان تو یہ ہے کہ جب وہ کسی شے کا ارادہ کرلیتا ہے تو وہ اسے کہتا ہے ہوجا اور وہ ہوجاتی ہے
السعدي Al-Sa'di
فإعادته للأموات، فرد من أفراد آثار خلقه،
ولهذا قال:
{ إِنَّمَا أَمْرُهُ إِذَا أَرَادَ شَيْئًا }
نكرة في سياق الشرط، فتعم كل شيء.
{ أَنْ يَقُولَ لَهُ كُنْ فَيَكُونُ }
أي: في الحال من غير تمانع.
