English
العربية
বাংলা
فارسی
Français
Indonesia
Italiano
Dutch
Português
русский
Shqip
ภาษาไทย
Türkçe
اردو
简体中文
Melayu
Español
Kiswahili
Tiếng Việt
يس
81
81:36
اوليس الذي خلق السماوات والارض بقادر على ان يخلق مثلهم بلى وهو الخلاق العليم ٨١
أَوَلَيْسَ ٱلَّذِى خَلَقَ ٱلسَّمَـٰوَٰتِ وَٱلْأَرْضَ بِقَـٰدِرٍ عَلَىٰٓ أَن يَخْلُقَ مِثْلَهُم ۚ بَلَىٰ وَهُوَ ٱلْخَلَّـٰقُ ٱلْعَلِيمُ ٨١
اَوَلَيۡسَ
الَّذِىۡ
خَلَقَ
السَّمٰوٰتِ
وَالۡاَرۡضَ
بِقٰدِرٍ
عَلٰٓى
اَنۡ
يَّخۡلُقَ
مِثۡلَهُمۡؕ
بَلٰی
وَهُوَ
الۡخَـلّٰقُ
الۡعَلِيۡمُ
٨١
تو کیا جس نے پیدا کیا آسمانوں کو اور زمین کو وہ اس پر قادر نہیں ہے کہ ان جیسی مخلوق دوبارہ پیدا کر دے ! کیوں نہیں ! جبکہ وہ تو بہت تخلیق فرمانے والا سب کچھ جاننے والا ہے
العربية
السعدي Al-Sa'di
ثم ذكر دليلا رابعا فقال:
{ أَوَلَيْسَ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ }
على سعتهما وعظمهما
{ بِقَادِرٍ عَلَى أَنْ يَخْلُقَ مِثْلَهُمْ }
أي: أن يعيدهم
[بأعيانهم]
.
{ بَلَى }
قادر على ذلك، فإن خلق السماوات والأرض أكبر من خلق الناس.
{ وَهُوَ الْخَلَّاقُ الْعَلِيمُ }
وهذا دليل خامس، فإنه تعالى الخلاق، الذي جميع المخلوقات، متقدمها ومتأخرها، صغيرها وكبيرها، كلها أثر من آثار خلقه وقدرته، وأنه لا يستعصي عليه مخلوق أراد خلقه.
