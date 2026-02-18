سائن ان کریں۔
يس
80
80:36
الذي جعل لكم من الشجر الاخضر نارا فاذا انتم منه توقدون ٨٠
ٱلَّذِى جَعَلَ لَكُم مِّنَ ٱلشَّجَرِ ٱلْأَخْضَرِ نَارًۭا فَإِذَآ أَنتُم مِّنْهُ تُوقِدُونَ ٨٠
اۨلَّذِىۡ
جَعَلَ
لَـكُمۡ
مِّنَ
الشَّجَرِ
الۡاَخۡضَرِ
نَارًا
فَاِذَاۤ
اَنۡـتُمۡ
مِّنۡهُ
تُوۡقِدُوۡنَ
٨٠
جس نے تمہارے لیے سبز درخت سے آگ پیدا کردی تو تم اس سے آگ سلگاتے ہو
تفاسیر
تہیں
اسباق
تدبرات
جوابات
قرأت
حدیث
Aa
العربية
Tafsir Muyassar
الذي أخرج لكم من الشجر الأخضر الرطب نارًا محرقة، فإذا أنتم من الشجر توقدون النار، فهو القادر على إخراج الضد من الضد. وفي ذلك دليل على وحدانية الله وكمال قدرته، ومن ذلك إخراج الموتى من قبورهم أحياء.
