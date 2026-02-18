سائن ان کریں۔
يس
79
79:36
قل يحييها الذي انشاها اول مرة وهو بكل خلق عليم ٧٩
قُلْ يُحْيِيهَا ٱلَّذِىٓ أَنشَأَهَآ أَوَّلَ مَرَّةٍۢ ۖ وَهُوَ بِكُلِّ خَلْقٍ عَلِيمٌ ٧٩
قُلۡ
يُحۡيِيۡهَا
الَّذِىۡۤ
اَنۡشَاَهَاۤ
اَوَّلَ
مَرَّةٍ ؕ
وَهُوَ
بِكُلِّ
خَلۡقٍ
عَلِيۡمُ ۙ
٧٩
(اے نبی ﷺ !) آپ کہیے کہ ان کو وہی زندہ کرے گا جس نے ان کو پہلی مرتبہ پیدا کیا تھا اور وہ ہر مخلوق کا مکمل علم رکھنے والا ہے
العربية
Rebar Kurdish Tafsir
[
قُلْ يُحْيِيهَا الَّذِي أَنْشَأَهَا أَوَّلَ مَرَّةٍ
] ئهی محمد -
صلی الله علیه وسلم
- بڵێ: ئهو خوایهی كه سهرهتا دروستی كردووه ههر ئهویش دروستی ئهكاتهوهو زیندووی ئهكاتهوه [
وَهُوَ بِكُلِّ خَلْقٍ عَلِيمٌ (٧٩)
] وه خوای گهوره به ههموو دروستكراوێك زۆر زانایهو هیچی لێ ناشاردرێتهوه.
