وَقَالَ
الَّذِیْنَ
اُوْتُوا
الْعِلْمَ
وَیْلَكُمْ
ثَوَابُ
اللّٰهِ
خَیْرٌ
لِّمَنْ
اٰمَنَ
وَعَمِلَ
صَالِحًا ۚ
وَلَا
یُلَقّٰىهَاۤ
اِلَّا
الصّٰبِرُوْنَ
۟
{فهزڵى زانايان}
[ وَقَالَ الَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ ] بهڵام ئهوانهی زانست و زانیاری شهرعییان ههبوو زانایان وتیان: [ وَيْلَكُمْ ] هاوار بۆ خۆتان [ ثَوَابُ اللَّهِ خَيْرٌ لِمَنْ آمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا ] پاداشتی خوای گهوره له بهههشتدا باشتره لهوهى ئێوه دهیبینن بۆ كهسانێك كه ئیماندار بن و كردهوهی چاكیان كرد بێت [ وَلَا يُلَقَّاهَا إِلَّا الصَّابِرُونَ (٨٠) ] بهڵام كهس ئهم وتهیه وهرناگرێ و كاری پێ ناكات تهنها مهگهر كهسانێك زۆر ئارامگر بن لهسهر جوانی و ڕازاوهیی دونیاو پێی ههڵنهخهڵهتێن.