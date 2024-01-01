وَابْتَغِ
فِیْمَاۤ
اٰتٰىكَ
اللّٰهُ
الدَّارَ
الْاٰخِرَةَ
وَلَا
تَنْسَ
نَصِیْبَكَ
مِنَ
الدُّنْیَا
وَاَحْسِنْ
كَمَاۤ
اَحْسَنَ
اللّٰهُ
اِلَیْكَ
وَلَا
تَبْغِ
الْفَسَادَ
فِی
الْاَرْضِ ؕ
اِنَّ
اللّٰهَ
لَا
یُحِبُّ
الْمُفْسِدِیْنَ
۟
Тебе дарована прекрасная возможность заработать вечную Райскую обитель, потому что ты обладаешь богатством, которого лишены многие другие. Раздавай милостыню, стремись снискать благоволение своего Господа и не ограничивайся получением удовольствия от жизни и удовлетворением своих низменных желаний. Не пренебрегай своей долей в этом мире, то есть мы не требуем, чтобы ты пожертвовал всем своим богатством и остался нищим, но мы призываем тебя раздавать часть имущества, чтобы ты мог обрести счастье в Последней жизни, и расходовать другую часть его на себя в этом мире. Так ты позаботишься о своей вере и Последней жизни. Будь великодушен по отношению к творениям и помни о том, как Всевышний Аллах одарил тебя великими щедротами. Не стремись к бесчинству на земле, то есть не проявляй высокомерия, не совершай злодеяний и не забывай об Аллахе, Который наделил тебя несметным богатством. Воистину, Он не любит бесчинствующих! Напротив, Он подвергает таких людей самому ужасному наказанию.