اِنَّ قَارُوْنَ كَانَ مِنْ قَوْمِ مُوْسٰی فَبَغٰی عَلَیْهِمْ ۪ وَاٰتَیْنٰهُ مِنَ الْكُنُوْزِ مَاۤ اِنَّ مَفَاتِحَهٗ لَتَنُوْٓاُ بِالْعُصْبَةِ اُولِی الْقُوَّةِ ۗ اِذْ قَالَ لَهٗ قَوْمُهٗ لَا تَفْرَحْ اِنَّ اللّٰهَ لَا یُحِبُّ الْفَرِحِیْنَ ۟

3

Всевышний поведал о злодеяниях и злополучной судьбе Каруна, который был соплеменником святого пророка Мусы. Он был одним из сынов Исраила, которых Всемогущий Господь превознес над остальными творениями в те далекие времена. Израильтяне пользовались многочисленными щедротами Аллаха и совершали праведные дела, однако Карун был не похож на своих соплеменников. Он был несправедлив к людям и поступал таким образом, потому что ему было даровано великое богатство, которое зачастую вводит людей в заблуждение. Всевышний сказал, что даровал ему так много сокровищ, что под ключами от них изнывало несколько силачей. Опираясь на лексическое значение арабского слова усба (зд. ‘несколько’), можно предположить, что их было около десяти человек. Если ключи от сокровищниц Каруна обременяли стольких сильных людей, то что можно подумать о самих сокровищницах?! Израильтяне искренне желали добра своему соплеменнику и часто предостерегали его от высокомерия и заблуждения. Они говорили: «Не радуйся своему несметному богатству и не гордись нажитым добром, дабы мирская жизнь не отвлекла тебя от жизни будущей. Воистину, Всевышний Аллах не любит тех, кто безгранично радуется своему благосостоянию».