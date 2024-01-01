28:65 28:64 ایک تفسیر پڑھ رہے ہیں
وَقِیْلَ
ادْعُوْا
شُرَكَآءَكُمْ
فَدَعَوْهُمْ
فَلَمْ
یَسْتَجِیْبُوْا
لَهُمْ
وَرَاَوُا
الْعَذَابَ ۚ
لَوْ
اَنَّهُمْ
كَانُوْا
یَهْتَدُوْنَ
۟
وَیَوْمَ
یُنَادِیْهِمْ
فَیَقُوْلُ
مَاذَاۤ
اَجَبْتُمُ
الْمُرْسَلِیْنَ
۟
Неверующим велят позвать на помощь богов, на поддержку которых они надеялись. В этот страшный час человек больше всего будет нуждаться в том, кому он поклонялся при жизни на земле. Многобожники воззовут к своим ложным божествам и станут просить о помощи и спасении от наказания, уготовленного Всевышним Аллахом. Однако никто не откликнется на их зов, и тогда неверующие поймут, что они действительно являются лжецами, достойными самого ужасного наказания. Они увидят Преисподнюю и воочию убедятся в истинности наказания, которое они отрицали и считали измышлением. А если бы они последовали прямым путем, то не оказались бы в таком ужасном положении. Они были бы вместе с праведниками, которые окажутся на пути в Райские сады. Однако многобожники отказались идти этим путем при жизни на земле и не смогут встать на него после смерти.