قَالَ الَّذِیْنَ حَقَّ عَلَیْهِمُ الْقَوْلُ رَبَّنَا هٰۤؤُلَآءِ الَّذِیْنَ اَغْوَیْنَا ۚ اَغْوَیْنٰهُمْ كَمَا غَوَیْنَا ۚ تَبَرَّاْنَاۤ اِلَیْكَ ؗ مَا كَانُوْۤا اِیَّانَا یَعْبُدُوْنَ ۟

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﴿قَالَ ٱلَّذِینَ حَقَّ عَلَیۡهِمُ ٱلۡقَوۡلُ﴾ بِدُخُولِ النَّار وهم رؤساء الضلالة ﴿رَبَّنَا هَـٰۤؤُلَاۤءِ ٱلَّذِینَ أَغۡوَیۡنَاۤ﴾هم مُبْتَدَأ وَصِفَة ﴿أَغۡوَیۡنَـٰهُمۡ﴾ خَبَره فَغَوَوْا ﴿كَمَا غَوَیۡنَاۖ﴾ لم نكرههم على الغي ﴿تَبَرَّأۡنَاۤ إِلَیۡكَۖ﴾ مِنْهُمْ ﴿مَا كَانُوۤا۟ إِیَّانَا یَعۡبُدُونَ ٦٣﴾ مَا نَافِيَة وَقَدَّمَ الْمَفْعُول لِلْفَاصِلَةِ