وَقَالُوْۤا اِنْ نَّتَّبِعِ الْهُدٰی مَعَكَ نُتَخَطَّفْ مِنْ اَرْضِنَا ؕ اَوَلَمْ نُمَكِّنْ لَّهُمْ حَرَمًا اٰمِنًا یُّجْبٰۤی اِلَیْهِ ثَمَرٰتُ كُلِّ شَیْءٍ رِّزْقًا مِّنْ لَّدُنَّا وَلٰكِنَّ اَكْثَرَهُمْ لَا یَعْلَمُوْنَ ۟

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﴿وَقَالُوۤا۟﴾ قَوْمه ﴿إِن نَّتَّبِعِ ٱلۡهُدَىٰ مَعَكَ نُتَخَطَّفۡ مِنۡ أَرۡضِنَاۤۚ﴾ ننتزع منها بسرعة قال تعالى ﴿أَوَلَمۡ نُمَكِّن لَّهُمۡ حَرَمًا ءَامِنࣰا﴾ يَأْمَنُونَ فِيهِ مِنْ الإغارة والقتل الواقين مِنْ بَعْض الْعَرَب عَلَى بَعْض ﴿تُجۡبَىٰۤ﴾ بِالْفَوْقَانِيَّة والتحتانية ﴿إِلَیۡهِ ثَمَرَ ٰ⁠تُ كُلِّ شَیۡءࣲ﴾ مِنْ كُلّ أَوْب ﴿رِّزۡقࣰا﴾ لَهُمْ ﴿مِّن لَّدُنَّا﴾ عِنْدنَا ﴿وَلَـٰكِنَّ أَكۡثَرَهُمۡ لَا یَعۡلَمُونَ ٥٧﴾ أَنَّ مَا نقوله حق