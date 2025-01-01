اِذْ

قَالَ

مُوْسٰی

لِاَهْلِهٖۤ

اِنِّیْۤ

اٰنَسْتُ

نَارًا ؕ

سَاٰتِیْكُمْ

مِّنْهَا

بِخَبَرٍ

اَوْ

اٰتِیْكُمْ

بِشِهَابٍ

قَبَسٍ

لَّعَلَّكُمْ

تَصْطَلُوْنَ

۟

فَلَمَّا

جَآءَهَا

نُوْدِیَ

اَنْ

بُوْرِكَ

مَنْ

فِی

النَّارِ

وَمَنْ

حَوْلَهَا ؕ

وَسُبْحٰنَ

اللّٰهِ

رَبِّ

الْعٰلَمِیْنَ

۟

یٰمُوْسٰۤی

اِنَّهٗۤ

اَنَا

اللّٰهُ

الْعَزِیْزُ

الْحَكِیْمُ

۟ۙ

وَاَلْقِ

عَصَاكَ ؕ

فَلَمَّا

رَاٰهَا

تَهْتَزُّ

كَاَنَّهَا

جَآنٌّ

وَّلّٰی

مُدْبِرًا

وَّلَمْ

یُعَقِّبْ ؕ

یٰمُوْسٰی

لَا

تَخَفْ ۫

اِنِّیْ

لَا

یَخَافُ

لَدَیَّ

الْمُرْسَلُوْنَ

۟ۗۖ

اِلَّا

مَنْ

ظَلَمَ

ثُمَّ

بَدَّلَ

حُسْنًا

بَعْدَ

سُوْٓءٍ

فَاِنِّیْ

غَفُوْرٌ

رَّحِیْمٌ

۟

وَاَدْخِلْ

یَدَكَ

فِیْ

جَیْبِكَ

تَخْرُجْ

بَیْضَآءَ

مِنْ

غَیْرِ

سُوْٓءٍ ۫

فِیْ

تِسْعِ

اٰیٰتٍ

اِلٰی

فِرْعَوْنَ

وَقَوْمِهٖ ؕ

اِنَّهُمْ

كَانُوْا

قَوْمًا

فٰسِقِیْنَ

۟

فَلَمَّا

جَآءَتْهُمْ

اٰیٰتُنَا

مُبْصِرَةً

قَالُوْا

هٰذَا

سِحْرٌ

مُّبِیْنٌ

۟ۚ

وَجَحَدُوْا

بِهَا

وَاسْتَیْقَنَتْهَاۤ

اَنْفُسُهُمْ

ظُلْمًا

وَّعُلُوًّا ؕ

فَانْظُرْ

كَیْفَ

كَانَ

عَاقِبَةُ

الْمُفْسِدِیْنَ