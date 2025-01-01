اِذْ قَالَ مُوْسٰی لِاَهْلِهٖۤ اِنِّیْۤ اٰنَسْتُ نَارًا ؕ سَاٰتِیْكُمْ مِّنْهَا بِخَبَرٍ اَوْ اٰتِیْكُمْ بِشِهَابٍ قَبَسٍ لَّعَلَّكُمْ تَصْطَلُوْنَ ۟

3

О Мухаммад! Никогда не забывай о том, каким чудесным образом началась пророческая миссия святого пророка Мусы. Аллах возвысил его над остальными людьми, сделал его своим посланником и даже говорил с ним без посредников. Произошло это, когда Муса после нескольких лет пребывания в Мадьяне вместе со своим семейством отправился в Египет. В холодную темную ночь он сбился с пути и вдруг где-то вдалеке увидел огонь. Он сказал своему семейству: «Я вижу огонь. Оставайтесь здесь, и я принесу вам оттуда известие или горящую головню. Может быть, вы обогреетесь». Слова Мусы однозначно свидетельствуют о том, что в ту прекрасную ночь он не мог найти правильный путь и чувствовал сильный холод.