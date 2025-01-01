وَاِنَّكَ
لَتُلَقَّی
الْقُرْاٰنَ
مِنْ
لَّدُنْ
حَكِیْمٍ
عَلِیْمٍ
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3
﴿وَإِنَّكَ﴾ خِطَاب لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ﴿لَتُلَقَّى ٱلۡقُرۡءَانَ﴾ يُلْقَى عَلَيْك بِشِدَّةٍ ﴿مِن لَّدُنۡ﴾ مِنْ عِنْد ﴿حَكِیمٍ عَلِیمٍ ٦﴾ فِي ذَلِكَ