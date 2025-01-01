اِنَّهٗ مِنْ سُلَیْمٰنَ وَاِنَّهٗ بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ ۟ۙ

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{ سوله‌يمان پێغه‌مبه‌ر - صلی الله علیه وسلم - يه‌كه‌م كه‌س بووه‌ نامه‌ى به‌ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ ده‌ست پێكردووه‌} [ إِنَّهُ مِنْ سُلَيْمَانَ ] كه‌ ئه‌و نامه‌یه‌ له‌ سوله‌یمان پێغه‌مبه‌ره‌وه‌ - صلی الله علیه وسلم - هاتووه‌ [ وَإِنَّهُ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ (٣٠) ] وه‌ به‌ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ ده‌ستی پێ كردووه‌ (سوله‌یمان پێغه‌مبه‌ر - صلی الله علیه وسلم - یه‌كه‌م كه‌س بووه‌ كه‌ نامه‌ى به‌ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ ده‌ست پێ كردووه‌).