الَّذِیْنَ
یُقِیْمُوْنَ
الصَّلٰوةَ
وَیُؤْتُوْنَ
الزَّكٰوةَ
وَهُمْ
بِالْاٰخِرَةِ
هُمْ
یُوْقِنُوْنَ
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3

"الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم بالآخرة هم يوقنون".