آپ 27:20 سے 27:21 آیات کے گروپ کی تفسیر پڑھ رہے ہیں
وَتَفَقَّدَ
الطَّیْرَ
فَقَالَ
مَا
لِیَ
لَاۤ
اَرَی
الْهُدْهُدَ ۖؗ
اَمْ
كَانَ
مِنَ
الْغَآىِٕبِیْنَ
۟
لَاُعَذِّبَنَّهٗ
عَذَابًا
شَدِیْدًا
اَوْ
لَاۡاَذْبَحَنَّهٗۤ
اَوْ
لَیَاْتِیَنِّیْ
بِسُلْطٰنٍ
مُّبِیْنٍ
۟
وتفقد سليمان حال الطير المسخرة له وحال ما غاب منها، وكان عنده هدهد متميز معروف فلم يجده، فقال: ما لي لا أرى الهدهد الذي أعهده؟ أسَتَره ساتر عني، أم أنه كان من الغائبين عني، فلم أره لغيبته؟ فلما ظهر أنه غائب قال: لأعذبنَّ هذا الهدهد عذابًا شديدًا لغيابه تأديبًا له، أو لأذبحنَّه عقوبة على ما فعل حيث أخلَّ بما سُخِّر له، أو ليأتينِّي بحجة ظاهرة، فيها عذر لغيبته.