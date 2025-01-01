اِلَّا
مَنْ
ظَلَمَ
ثُمَّ
بَدَّلَ
حُسْنًا
بَعْدَ
سُوْٓءٍ
فَاِنِّیْ
غَفُوْرٌ
رَّحِیْمٌ
۟
3
﴿إِلَّا﴾ لَكِنْ ﴿مَن ظَلَمَ﴾ نَفْسه ﴿ثُمَّ بَدَّلَ حُسۡنَۢا﴾ أَتَاهُ ﴿بَعۡدَ سُوۤءࣲ﴾ أَيْ تَابَ ﴿فَإِنِّی غَفُورࣱ رَّحِیمࣱ ١١﴾ أَقْبَل التَّوْبَة وَأَغْفِر لَهُ