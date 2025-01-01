اِلَّا مَنْ ظَلَمَ ثُمَّ بَدَّلَ حُسْنًا بَعْدَ سُوْٓءٍ فَاِنِّیْ غَفُوْرٌ رَّحِیْمٌ ۟

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﴿إِلَّا﴾ لَكِنْ ﴿مَن ظَلَمَ﴾ نَفْسه ﴿ثُمَّ بَدَّلَ حُسۡنَۢا﴾ أَتَاهُ ﴿بَعۡدَ سُوۤءࣲ﴾ أَيْ تَابَ ﴿فَإِنِّی غَفُورࣱ رَّحِیمࣱ ١١﴾ أَقْبَل التَّوْبَة وَأَغْفِر لَهُ