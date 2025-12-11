اذ نسويكم برب العالمين ٩٨ إِذْ نُسَوِّيكُم بِرَبِّ ٱلْعَـٰلَمِينَ ٩٨ اِذْ نُسَوِّیْكُمْ بِرَبِّ الْعٰلَمِیْنَ ۟

[ إِذْ نُسَوِّيكُمْ بِرَبِّ الْعَالَمِينَ (٩٨) ] كاتێك ئێوه‌مان یه‌كسان كرد به‌ په‌روه‌ردگاری هه‌موو جیهان و جگه‌ له‌ خوای گه‌وره‌ ئێوه‌مان په‌رست.