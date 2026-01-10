اذ نسويكم برب العالمين ٩٨ إِذْ نُسَوِّيكُم بِرَبِّ ٱلْعَـٰلَمِينَ ٩٨ اِذْ نُسَوِّیْكُمْ بِرَبِّ الْعٰلَمِیْنَ ۟

﴿إِذۡ﴾ حَيْثُ ﴿نُسَوِّیكُم بِرَبِّ ٱلۡعَـٰلَمِینَ ٩٨﴾ فِي الْعِبَادَة