تالله ان كنا لفي ضلال مبين ٩٧
تَٱللَّهِ إِن كُنَّا لَفِى ضَلَـٰلٍۢ مُّبِينٍ ٩٧
تَاللّٰهِ
اِنْ
كُنَّا
لَفِیْ
ضَلٰلٍ
مُّبِیْنٍ
۟ۙ
"تالله إن كنا لفي ضلال مبين".