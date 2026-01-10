قالوا وهم فيها يختصمون ٩٦ قَالُوا۟ وَهُمْ فِيهَا يَخْتَصِمُونَ ٩٦ قَالُوْا وَهُمْ فِیْهَا یَخْتَصِمُوْنَ ۟ۙ

قالوا معترفين بخطئهم، وهم يتنازعون في جهنم مع مَن أضلوهم، تالله إننا كنا في الدنيا في ضلال واضح لا خفاء فيه; إذ نسويكم برب العالمين المستحق للعبادة وحده. وما أوقعنا في هذا المصير السيِّئ إلا المجرمون الذين دعونا إلى عبادة غير الله فاتبعناهم.