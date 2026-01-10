وجنود ابليس اجمعون ٩٥ وَجُنُودُ إِبْلِيسَ أَجْمَعُونَ ٩٥ وَجُنُوْدُ اِبْلِیْسَ اَجْمَعُوْنَ ۟ؕ

[ وَجُنُودُ إِبْلِيسَ أَجْمَعُونَ (٩٥) ] وه‌ سه‌ربازانی ئیبلیسیش به‌ جن و مرۆڤه‌وه‌ هه‌موویان فڕێ ئه‌درێنه‌ ئاگری دۆزه‌خه‌وه‌.