آپ 26:94 سے 26:95 آیات کے گروپ کی تفسیر پڑھ رہے ہیں
فكبكبوا فيها هم والغاوون ٩٤ وجنود ابليس اجمعون ٩٥
فَكُبْكِبُوا۟ فِيهَا هُمْ وَٱلْغَاوُۥنَ ٩٤ وَجُنُودُ إِبْلِيسَ أَجْمَعُونَ ٩٥
فَكُبْكِبُوْا
فِیْهَا
هُمْ
وَالْغَاوٗنَ
۟ۙ
وَجُنُوْدُ
اِبْلِیْسَ
اَجْمَعُوْنَ
۟ؕ
3
فجُمِعوا وألقُوا في جهنم، هم والذين أضلوهم وأعوان إبليس الذين زيَّنوا لهم الشر، لم يُفْلِت منهم أحد.