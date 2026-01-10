وجنود ابليس اجمعون ٩٥ وَجُنُودُ إِبْلِيسَ أَجْمَعُونَ ٩٥ وَجُنُوْدُ اِبْلِیْسَ اَجْمَعُوْنَ ۟ؕ

3

وجنود إبليس أجمعون من كان من ذريته . وقيل : كل من دعاه إلى عبادة الأصنام فاتبعه . وقال قتادة والكلبي ومقاتل : الغاوون هم الشياطين . وقيل : إنما تلقى الأصنام في النار وهي حديد ونحاس ليعذب بها غيرهم .