الشعراء
93
93:26
من دون الله هل ينصرونكم او ينتصرون ٩٣
مِن دُونِ ٱللَّهِ هَلْ يَنصُرُونَكُمْ أَوْ يَنتَصِرُونَ ٩٣
مِنۡ
دُوۡنِ
اللّٰهِؕ
هَلۡ
يَنۡصُرُوۡنَكُمۡ
اَوۡ
يَنۡتَصِرُوۡنَؕ
٩٣
اللہ کے سوا۔ کیا اب وہ تمہاری کچھ مدد کرسکتے ہیں یا (تمہاری طرف سے) کوئی بدلہ لے سکتے ہیں
العربية
Tafsir Muyassar
آپ 26:92 سے 26:93 آیات کے گروپ کی تفسیر پڑھ رہے ہیں
وقيل لهم توبيخًا:
أين آلهتكم التي كنتم تعبدونها مِن دون الله، وتزعمون أنها تشفع لكم اليوم؟ هل ينصرونكم، فيدفعون العذاب عنكم، أو ينتصرون بدفع العذاب عن أنفسهم؟ لا شيء من ذلك.
— Dr. Mustafa Khattab, the Clear Quran
— Dr. Mustafa Khattab, the Clear Quran
