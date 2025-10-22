آپ 26:118 سے 26:119 آیات کے گروپ کی تفسیر پڑھ رہے ہیں
فافتح بيني وبينهم فتحا ونجني ومن معي من المومنين ١١٨ فانجيناه ومن معه في الفلك المشحون ١١٩
فَٱفْتَحْ بَيْنِى وَبَيْنَهُمْ فَتْحًۭا وَنَجِّنِى وَمَن مَّعِىَ مِنَ ٱلْمُؤْمِنِينَ ١١٨ فَأَنجَيْنَـٰهُ وَمَن مَّعَهُۥ فِى ٱلْفُلْكِ ٱلْمَشْحُونِ ١١٩
فَافْتَحْ
بَیْنِیْ
وَبَیْنَهُمْ
فَتْحًا
وَّنَجِّنِیْ
وَمَنْ
مَّعِیَ
مِنَ
الْمُؤْمِنِیْنَ
۟
فَاَنْجَیْنٰهُ
وَمَنْ
مَّعَهٗ
فِی
الْفُلْكِ
الْمَشْحُوْنِ
۟ۚ
Тебе хорошо известно, что отвергли меня только преступники и беззаконники. Посему покарай их лютой карой и спаси меня вместе с моими праведными последователями.