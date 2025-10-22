فافتح بيني وبينهم فتحا ونجني ومن معي من المومنين ١١٨
فَٱفْتَحْ بَيْنِى وَبَيْنَهُمْ فَتْحًۭا وَنَجِّنِى وَمَن مَّعِىَ مِنَ ٱلْمُؤْمِنِينَ ١١٨
فَافْتَحْ
بَیْنِیْ
وَبَیْنَهُمْ
فَتْحًا
وَّنَجِّنِیْ
وَمَنْ
مَّعِیَ
مِنَ
الْمُؤْمِنِیْنَ
۟
basi amua baina yangu na wao uamuzi wa kumwangamiza mwenye kukataa kukupwekesha na akamkanusha Mtume wako. Na uniokoe mimi, na Waumini walio pamoja na mimi, na adhabu utakayowaadhibu makafiri.»