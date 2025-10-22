فافتح بيني وبينهم فتحا ونجني ومن معي من المومنين ١١٨
فَافْتَحْ
بَیْنِیْ
وَبَیْنَهُمْ
فَتْحًا
وَّنَجِّنِیْ
وَمَنْ
مَّعِیَ
مِنَ
الْمُؤْمِنِیْنَ
﴿فَٱفۡتَحۡ بَیۡنِی وَبَیۡنَهُمۡ فَتۡحࣰا﴾ أي احكم ﴿وَنَجِّنِی وَمَن مَّعِیَ مِنَ ٱلۡمُؤۡمِنِینَ ١١٨﴾