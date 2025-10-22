قال رب ان قومي كذبون ١١٧
قَالَ رَبِّ إِنَّ قَوْمِى كَذَّبُونِ ١١٧
قَالَ
رَبِّ
اِنَّ
قَوْمِیْ
كَذَّبُوْنِ
۟ۚۖ
3

"قال رب إن قومي كذبون".