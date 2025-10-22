ان انا الا نذير مبين ١١٥
إِنْ أَنَا۠ إِلَّا نَذِيرٌۭ مُّبِينٌۭ ١١٥
اِنْ
اَنَا
اِلَّا
نَذِیْرٌ
مُّبِیْنٌ
۟ؕ
3
Я выполняю свою миссию, обучаю людей посланию Всевышнего Господа, даю им полезные наставления. Однако я не властен изменить что-либо самостоятельно, потому что власть принадлежит только одному Аллаху.