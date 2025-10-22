آپ 26:114 سے 26:115 آیات کے گروپ کی تفسیر پڑھ رہے ہیں
وما انا بطارد المومنين ١١٤ ان انا الا نذير مبين ١١٥
وَمَآ أَنَا۠ بِطَارِدِ ٱلْمُؤْمِنِينَ ١١٤ إِنْ أَنَا۠ إِلَّا نَذِيرٌۭ مُّبِينٌۭ ١١٥
وَمَاۤ
اَنَا
بِطَارِدِ
الْمُؤْمِنِیْنَ
۟ۚ
اِنْ
اَنَا
اِلَّا
نَذِیْرٌ
مُّبِیْنٌ
۟ؕ
وما أنا بطارد الذين يؤمنون بدعوتي، مهما تكن حالهم؛ تلبية لرغبتكم كي تؤمنوا بي. ما أنا إلا نذير بيِّن الإنذار.