ان حسابهم الا على ربي لو تشعرون ١١٣ إِنْ حِسَابُهُمْ إِلَّا عَلَىٰ رَبِّى ۖ لَوْ تَشْعُرُونَ ١١٣ اِنْ حِسَابُهُمْ اِلَّا عَلٰی رَبِّیْ لَوْ تَشْعُرُوْنَ ۟ۚ

3

[ إِنْ حِسَابُهُمْ إِلَّا عَلَى رَبِّي لَوْ تَشْعُرُونَ (١١٣) ] حسابی ئه‌وان له‌ ناخیاندا چی هه‌یه‌ ئه‌وه‌ ته‌نها له‌سه‌ر خوای گه‌وره‌یه‌ ئه‌گه‌ر ئێوه‌ هه‌ست ده‌كه‌ن.