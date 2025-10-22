اني لكم رسول امين ١٠٧ إِنِّى لَكُمْ رَسُولٌ أَمِينٌۭ ١٠٧ اِنِّیْ لَكُمْ رَسُوْلٌ اَمِیْنٌ ۟ۙ

[ إِنِّي لَكُمْ رَسُولٌ أَمِينٌ (١٠٧) ] له‌به‌ر ئه‌وه‌ی به‌دڵنیایى من پێغه‌مبه‌رێكی ئه‌مینم بۆ ئێوه‌و ئه‌مینم له‌وه‌ی كه‌ پێتانی ڕائه‌گه‌یه‌نم له‌لایه‌ن خواى گه‌وره‌وه‌و هیچى لێ زیادو كه‌م ناكه‌م.