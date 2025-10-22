اني لكم رسول امين ١٠٧ إِنِّى لَكُمْ رَسُولٌ أَمِينٌۭ ١٠٧ اِنِّیْ لَكُمْ رَسُوْلٌ اَمِیْنٌ ۟ۙ

3

﴿إِنِّی لَكُمۡ رَسُولٌ أَمِینࣱ ١٠٧﴾ عَلَى تَبْلِيغ مَا أرسلت به