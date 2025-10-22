اذ قال لهم اخوهم نوح الا تتقون ١٠٦ إِذْ قَالَ لَهُمْ أَخُوهُمْ نُوحٌ أَلَا تَتَّقُونَ ١٠٦ اِذْ قَالَ لَهُمْ اَخُوْهُمْ نُوْحٌ اَلَا تَتَّقُوْنَ ۟ۚ

[ إِذْ قَالَ لَهُمْ أَخُوهُمْ نُوحٌ أَلَا تَتَّقُونَ (١٠٦) ] كاتێك نوح - صلی الله علیه وسلم - (له‌به‌ر ئه‌وه‌ی له‌ هۆزو نه‌ته‌وه‌ی خۆیان بوو خوای گه‌وره‌ به‌ برا ناوی ئه‌بات) پێی وتن: ئایا بۆ ته‌قوای خوای گه‌وره‌ ناكه‌ن و واز له‌ په‌رستنی ئه‌و بتانه‌ ناهێنن و شوێن من ناكه‌ون.