اذ قال لهم اخوهم نوح الا تتقون ١٠٦ إِذْ قَالَ لَهُمْ أَخُوهُمْ نُوحٌ أَلَا تَتَّقُونَ ١٠٦ اِذْ قَالَ لَهُمْ اَخُوْهُمْ نُوْحٌ اَلَا تَتَّقُوْنَ ۟ۚ

3

﴿إِذۡ قَالَ لَهُمۡ أَخُوهُمۡ﴾ نَسَبًا ﴿نُوحٌ أَلَا تَتَّقُونَ ١٠٦﴾ الله