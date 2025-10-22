ان في ذالك لاية وما كان اكثرهم مومنين ١٠٣ إِنَّ فِى ذَٰلِكَ لَـَٔايَةًۭ ۖ وَمَا كَانَ أَكْثَرُهُم مُّؤْمِنِينَ ١٠٣ اِنَّ فِیْ ذٰلِكَ لَاٰیَةً ؕ وَمَا كَانَ اَكْثَرُهُمْ مُّؤْمِنِیْنَ ۟

3

[ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً ] به‌ دڵنیایى ئه‌و شتانه‌ی كه‌ باسكرا هه‌مووی به‌ڵگه‌و نیشانه‌یه‌ له‌سه‌ر تاك و ته‌نهایى و تواناو ده‌سه‌ڵاتی خوای گه‌وره‌ [ وَمَا كَانَ أَكْثَرُهُمْ مُؤْمِنِينَ (١٠٣) ] هه‌ر چه‌نده‌ زۆربه‌ی زۆریان ئیمانیان نه‌هێنا.