آپ 26:102 سے 26:103 آیات کے گروپ کی تفسیر پڑھ رہے ہیں
فلو ان لنا كرة فنكون من المومنين ١٠٢ ان في ذالك لاية وما كان اكثرهم مومنين ١٠٣
فَلَوْ أَنَّ لَنَا كَرَّةًۭ فَنَكُونَ مِنَ ٱلْمُؤْمِنِينَ ١٠٢ إِنَّ فِى ذَٰلِكَ لَـَٔايَةًۭ ۖ وَمَا كَانَ أَكْثَرُهُم مُّؤْمِنِينَ ١٠٣
فَلَوْ
اَنَّ
لَنَا
كَرَّةً
فَنَكُوْنَ
مِنَ
الْمُؤْمِنِیْنَ
۟
اِنَّ
فِیْ
ذٰلِكَ
لَاٰیَةً ؕ
وَمَا
كَانَ
اَكْثَرُهُمْ
مُّؤْمِنِیْنَ
۟
Если бы мы вернулись в мирскую жизнь, то сумели бы спастись от наказания и заслужить щедрое вознаграждение. Увы! Увы! Желаниям адских мучеников будет не суждено сбыться, потому что наказание Последней жизни никогда не будет отсрочено.