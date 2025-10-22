فلو ان لنا كرة فنكون من المومنين ١٠٢ فَلَوْ أَنَّ لَنَا كَرَّةًۭ فَنَكُونَ مِنَ ٱلْمُؤْمِنِينَ ١٠٢ فَلَوْ اَنَّ لَنَا كَرَّةً فَنَكُوْنَ مِنَ الْمُؤْمِنِیْنَ ۟

[ فَلَوْ أَنَّ لَنَا كَرَّةً فَنَكُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ (١٠٢) ] ئای ئه‌گه‌ر جارێكی تر بگه‌ڕاینایه‌ته‌وه‌ بۆ دونیا ئه‌وا ده‌بوایه‌ له‌ باوه‌ڕداران بووینایه‌و شوێن ئێوه‌ نه‌كه‌وتینایه‌ (خواى گه‌وره‌ ده‌زانێت درۆ ده‌كه‌ن ئه‌گه‌ر بگه‌ڕێنه‌وه‌ بۆ دونیایش هه‌ر تاوان و خراپه‌ ده‌كه‌ن).