فلو ان لنا كرة فنكون من المومنين ١٠٢ فَلَوْ أَنَّ لَنَا كَرَّةًۭ فَنَكُونَ مِنَ ٱلْمُؤْمِنِينَ ١٠٢ فَلَوْ اَنَّ لَنَا كَرَّةً فَنَكُوْنَ مِنَ الْمُؤْمِنِیْنَ ۟

﴿فَلَوۡ أَنَّ لَنَا كَرَّةࣰ﴾ رَجْعَة إلَى الدُّنْيَا ﴿فَنَكُونَ مِنَ ٱلۡمُؤۡمِنِینَ ١٠٢﴾ لَوْ هُنَا لِلتَّمَنِّي وَنَكُون جوابه