ولا صديق حميم ١٠١ وَلَا صَدِيقٍ حَمِيمٍۢ ١٠١ وَلَا صَدِیْقٍ حَمِیْمٍ ۟

3

وَلا صَدِيقٍ حَمِيمٍ أي قريب مصاف ينفعنا بأدنى نفع كما جرت العادة بذلك في الدنيا فأيسوا من كل خير وأبلسوا بما كسبوا وتمنوا العودة إلى الدنيا ليعملوا صالحا